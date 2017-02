Zo kan het ook: met je brommer de supermarkt in [VIDEO]

GEFFEN - Als je naar de supermarkt gaat en je hebt geen zin om de hele winkel door te lopen, dan rijd je toch gewoon met je brommer naar binnen? Een jongen besloot dit bij de Jumbo in Geffen eens te proberen. Een filmpje ervan verscheen donderdag op Facebook. De supermarktmanager kan er niet om lachen.

De jongen staat met vrienden voor de supermarkt. Eentje filmt het hele gebeuren. Ze wachten een goed moment af en de brommerrijder schiet naar binnen. Boodschappen had hij waarschijnlijk niet nodig, want hij maakt maar een klein stukje. Hij komt al snel door een andere deur weer naar buiten.



De eigenaar van de Jumbo in Geffen zat er niet op te wachten. Hij vertelt dat de brommer zondagmiddag zijn winkel inreed. “Ik werk al 25 jaar in een supermarkt, maar heb nog nooit zoiets meegemaakt. Er is echt sprake van normvervaging”, aldus John van der Sangen. “Het is gevaarlijk. Voor hetzelfde geld rijdt hij een klant aan.”De vrouw van de supermarktmanager ging achter de jongens aan, maar kreeg ze niet te pakken. Daarom belden zij en haar man de politie. “We hebben aangifte gedaan. Zijn brommer is in beslag genomen. Hij was ook nog eens geen 16 en droeg geen helm”, vertelt Van der Sangen.Een politiewoordvoerder laat weten dat agenten een bezoek hebben gebracht aan de jongen en zijn vrienden. Er is een 'corrigerend gesprek' gevoerd met ze, waar hun ouders ook bij waren. Wat de politie betreft, is de zaak daarmee klaar.