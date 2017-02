Wie is drugsverdachte Leon V. en zat hij in het uitgebrande busje bij Tilburg?

DEN BOSCH/TILBURG - De 44-jarige Leon V. kwam niet opdagen tijdens de zitting in de drugszaak operatie Trefpunt. Wie is deze Leon V. en waar is hij nu? Kan er een verband zijn met het uitgebrande bestelbusje in de bossen van het buitengebied van Tilburg?

Leon V. uit Moergestel is nog steeds niet bereikbaar en ook zijn gezinsleden weten niet waar hij is, vertelt zijn advocaat Geoffrey Woodrow donderdag. Is hij ondergedoken, gevlucht of is hij wellicht het slachtoffer van een misdrijf?



Autobedrijf

V. is al ruim twintig jaar actief in de autobranche. Sinds jaren runt hij zijn eigen autobedrijf in zijn woonplaats, maar op 4 april wordt een inval gedaan in zijn bedrijf. Daar wordt een drugslab gevonden en opgerold.



De inval is een onderdeel van de grootscheepse operatie Trefpunt. Het bedrijf Party King uit Best zou een soort ontmoetingscentrum zijn voor voornamelijk drugscriminelen. De politie luistert aanwezigen in het bedrijf jarenlang af, voor de grote actie wordt opgestart.



Al maandenlang lopen diverse rechtszaken tegen de verdachten. Ruim een half jaar geleden werden zes verdachten vrijgelaten . Zij mochten het proces thuis afwachten. Een van hen is garagehouder V. Volgens zijn advocaat Woodrow wilde V. op de zitting van donderdag uitleg komen geven over zijn rol, maar was hij niet van plan om over de vier medeverdachten te praten die terecht zouden staan.Naast V. ontbrak donderdag nog een tweede verdachte, een 65-jarige man uit Apeldoorn. Hij blijkt vanwege psychische problemen te zijn opgenomen in een inrichting.Van Leon V. ondertussen geen spoor. Op de avond voor de zitting wordt een dode gevonden in een uitgebrand bestelbusje , op slechts een paar minuten rijden van de het huis van V. Kentekenplaten ontbreken op het busje, een misdrijf wordt zeker niet uitgesloten. In het verleden bleken doden in uitgebrande auto’s vaker het slachtoffer van een liquidatie in het drugscircuit.De vermissing van V., een fervent pokeraar, baart mede daarom zorgen. Advocaat Woodrow sprak hem zeer recent nog, maar heeft geen idee waar hij is. Ook zijn familie weet het niet. De plotselinge verdwijning van V. is op diverse pokerfora onderwerp van discussie.