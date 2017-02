Buurtbewoners geschrokken van aanrijding vrouw en hond: 'situatie is levensgevaarlijk'

ZUNDERT - Het slachtoffer van de dodelijke aanrijding op de Bredaseweg in Zundert is een 66-jarige inwoonster van het dorp. De hond die ze uitliet, is inmiddels ook overleden, meldt de politie donderdag.

De vrouw liep met haar hond langs de weg toen ze plots werd geraakt door een auto. Hulpverleners kwamen onder meer met een traumahelikopter ter plaatse, maar ondanks reanimatie overleed de vrouw ter plaatse.



De hond werd gewond meegenomen door de dierenambulance, maar overleed later. De bestuurster van de auto (21) is na het ongeval meegegaan naar het bureau voor verhoor. De politie doet op dit moment onderzoek naar het ongeval.



Geschokte reacties

Buurtbewoners reageren geschokt. "Ik hoorde het vanmorgen om 7 uur van de man van de leesmap. Ik vind het gewoon verschrikkelijk" zegt een vrouw die even verderop woont. "Maar ik was ook niet heel verbaasd", zegt een andere buurtbewoonster. "Op de parallelweg van de Bredaseweg rijden ze heel hard. Ik laat mijn kinderen niet met de poort open spelen."



Op de verkeersveiligheid in de Bredaseweg hebben buurbewoners die wij spraken veel aan te merken. Vooral de verlichting. "Er staat niet één lamp. De plek waar het ongeluk is gebeurd, is heel akelig. Je rijdt gewoon in het donker. Ik laat mijn kinderen niet alleen op de fiets naar school gaan. De situatie is levensgevaarlijk."



Nog geen maatregelen

De gemeente Zundert wil nog niet reageren. Die wacht het onderzoek van de politie af. Zodra de oorzaak van het dodelijke ongeluk bekend is, beslist de gemeente over eventuele extra veiligheidsmaatregelen op de Bredaseweg.