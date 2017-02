Een uil als huisdier, kan dat eigenlijk wel?

EINDHOVEN - Het artikel van Omroep Brabant over de negenjarige Melissa en kerkuil Rocky zorgde bij veel mensen voor verontwaardiging. Verschillenden reageerden dat ‘een kerkuil een wild dier is en niet in een woonkamer moet leven’. Hoe zit dat?

Een tweet met daarin een foto van Melissa en uil Rocky zorgde voor veel commentaar. 'Waarom we dit überhaupt aandacht geven', werd ons gevraagd. Maar is het echt zo slecht voor Rocky om als huisdier te leven? En is het beestje in de vrije natuur nu wel of niet beter af?



Chris Hartjes is eigenaar van Uilenhartjes in Venhorst. Hij fokt uilen voor onder meer dierentuinen, valkeniers en particulieren. Regelmatig krijgt hij het verzoek van mensen om een uil als huisdier te houden.De fokker denkt niet dat het slecht is voor het beestje. “Mits het dier van een professionele uilenfokker afkomt", zegt Hartjes. "Een uilskuiken stelen uit een nest in het bos is altijd slecht voor het dier en bovendien verboden.” Volgens natuurorganisatie Ons Brabants Landschap gebeurt het vaak dat uilennesten worden leeggeroofd.“Bij een fokker worden de uilskuikens vanaf dag een met de hand gevoerd. Daardoor ziet zo’n kuiken een mens als soortgenoot. Rocky is daarom gewend aan mensen.” Hem nu weghalen bij het gezin en de vrijheid tegemoet laten vliegen is voor Rocky een slecht idee. “Hij gaat dan zeker dood.”“Uiteraard moet er goed voor de uil gezorgd worden. Ook moet een uil veel bewegen en heeft hij vliegruimte nodig. Liever een groot vogelhok buiten dan binnen”, zegt Hartjes.Waar de vogels sowieso volop beweging krijgen is bij Frank Lenders in Eindhoven. Hij is al jaren gediplomeerd valkenier en is gewend met wilde vogels te werken. Toch vindt hij een kerkuil als huisdier een slecht idee. “Zulke vogels horen buiten en niet binnen.”“Ze zorgen vast heel goed voor het uiltje, maar het is geen vogel om als huisdier te houden.” Toch vindt Lenders dat Melissa het goed doet met haar uil. “Rocky kan vrij rondvliegen in de woonkamer en dat is goed.”De valkenier vindt dat de verkoop van jonge uiltjes verboden moet worden. “Eigenlijk moet de overheid de broedfokkers stoppen. Het is te makkelijk geld verdienen. Je fokt de uiltjes en verkoopt ze voor zestig euro op Marktplaats”, zegt Lenders.Beide vogelexperts vinden het een lastige discussie. Het blijft een gevoelskwestie. “Een papagaai in een kooitje is eigenlijk ook heel zielig. Waar trek je de grens dan hè?”, besluit Lenders zijn betoog.