Jacques Hanegraaf verliest kort geding om biografie van Thomas Dekker

AMSTERDAM - Jacques Hanegraaf uit Rijsbergen heeft donderdag het kort geding verloren dat was aangespannen tegen auteur Thijs Zonneveld en uitgeverij Overamstel van de biografie 'Mijn Gevecht' van Thomas Dekker.

Hanegraaf, ex-manager van Dekker, was naar de rechter gestapt omdat hij in zijn ogen vals beschuldigd wordt in het boek ‘Mijn Gevecht’. Hij wilde een verbod op nieuwe drukken van 'Mijn Gevecht' en eiste daarnaast een schadevergoeding van 25.000 euro. Door de uitspraak mag het boek gewoon in de handel blijven en hoeft het niet te worden gerectificeerd.



De rechter oordeelde 'dat de door Dekker geuite beschuldigingen voldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal en dat Zonneveld binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting is gebleven'.



Hoor en wederhoor

Volgens Hanegraaf is in Dekkers’ biografie te weinig hoor en wederhoor toegepast door auteur Thijs Zonneveld. In het boek staat dat Hanegraaf Dekker heeft aangezet tot het gebruik van doping. Volgens de ex-manager is dit ‘pure onzin en laster’.



De rechter had het kort geding eerder geschorst. Hanegraaf, Dekker en Zonneveld moesten in een onderling gesprek tot een oplossing komen. Dat lukte niet, waardoor donderdag alsnog een uitspraak werd gedaan.