Davy Pröpper: 'Weer een weekend van de waarheid voor PSV'

EINDHOVEN - Met AZ-PSV, Roda JC-Ajax en FC Twente-Feyenoord op het programma wordt het een spannend weekend in de eredivisie. Na de winterstop won de top drie alle wedstrijden, zodat het onderlinge verschil intact bleef. PSV komt daardoor steeds meer in de rol van outsider, want met iedere wedstrijd komt de eindstreep meer in zicht.

Voor Davy Pröpper is het daarom duidelijk. PSV moet blijven winnen om de concurrentie zenuwachtig te kunnen maken.



"Voor ons is ieder weekend een weekend van de waarheid. Wij moeten blijven winnen en hopen dat er door Feyenoord en Ajax punten worden verspeeld. Als wij die druk erop houden, zal er bij hen ook wat stress ontstaan."



Geen aanvallende versterking

PSV zal dat moeten doen met een team dat in de transferperiode wat gekortwiekt is. Marco van Ginkel werd al snel gehaald en verder keerde Menno Koch teleurgesteld terug van FC Utrecht. Daarentegen verdween er een handvol spelers onder wie Luciano Narsingh en Florian Jozefzoon, zonder dat er een aanvallende versterking voor terugkwam. Geen probleem, volgens Pröpper.



'Met Plan B maken we het af'

"Hoe we nu spelen staat het goed, dus laten we zo doorgaan. Met deze speelstijl kunnen we ook variëren. Dat hebben we in de slotfase tegen Heerenveen en Heracles gezien. Met Siem de Jong er dan ook nog bij in de spits scoorden we. Plan A zorgde voor spannende wedstrijden en met Plan B maakten we het af."



Niet naar Rusland

Even leek het er op dat ook Davy Pröpper PSV zou verlaten. Zenit Sint-Petersburg toonde belangstelling, maar wist met PSV niet tot overeenstemming te komen over een passende transfersom, dat rond of zelfs boven de 20 miljoen euro zou moeten liggen. Maar de transfermarkt in Rusland is nog tot 24 februari open, dus het zou nog kunnen. Pröpper zelf gelooft daar niet meer in.



"Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Ik slaap rustig en de PSV-supporters die zich hierover zorgen maken kunnen ook rustig slapen."