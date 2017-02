Blessure van Virgil van Dijk ernstiger dan gedacht: 'Dit is een klap voor ons'

SOUTHAMPTON - De enkelblessure bij verdediger Virgil van Dijk van Southampton is ernstiger dan gedacht. Volgens zijn trainer Claude Puel is de international uit Breda nog twee tot drie maanden uitgeschakeld.

Aanvankelijk leek het er nog op dat het herstel een kwestie van weken zou zijn. Van Dijk raakte op 22 januari in de thuiswedstrijd tegen Leicester City (3-0) geblesseerd.



Interlands

Door zijn blessure mist Van Dijk onder meer de interlands van Oranje op 25 maart in en tegen Bulgarije (WK-kwalificatie) en op 28 maart tegen Italië in Amsterdam (oefenwedstrijd).



Southampton wilde in de afgelopen weken nog snel een vervanger aantrekken voor Van Dijk. Dat lukte echter niet. Net voordat Van Dijk geblesseerd raakte, werd centrale verdediger José Fonte nog verkocht aan West Ham United.



'Groot probleem'

"De defensie is nu een groot probleem voor ons", gaf coach Puel toe. "Het wegvallen van Virgil is een klap. Hij is belangrijk voor het team en voor de supporters met zijn kwaliteiten en zijn leiderschap. We zullen echter een oplossing weten te vinden."