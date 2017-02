Huiszoeking bij vermiste drugsverdachte Leon V.

MOERGESTEL - De politie heeft donderdagmiddag onderzoek gedaan in en om de woning van Leon V. aan de Industrieweg in Moergestel. V. kwam niet opdagen tijdens een zitting in de rechtszaak over operatie Trefpunt. Ook het autobedrijf van V. is doorzocht.

V. werd samen met vier andere verdachten verwacht in de rechtbank van Den Bosch. Niemand weet echter waar hij is.



Mogelijk is er een verband tussen de vermissing en de uitgebrande auto in het buitengebied van Tilburg. Die auto werd woensdagavond gevonden. Er zat een dode in. Vooralsnog is dit niet bevestigd door de politie. Volgens een buurtbewoner stond er wel altijd een wit busje voor het huis van V., dat nu nergens meer te bekennen is.V. runt een autobedrijf, dat naast zijn woning ligt. In dat autobedrijf werd in april een drugslab aangetroffen.