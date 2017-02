Kriebelt ’t al? Kijk dan snel naar Carnaval Vurraf!

EINDHOVEN - We komen steeds dichterbij. Nog maar drie weken totdat de carnaval weer losbarst in Brabant. In Carnaval Vurraf blikken we alvast vooruit. Deze aflevering nemen we een kijkje bij de tentoonstelling van carnavalslegende Wim Kersten en krijgen we een sneak peek bij de opbouw van de carnavalswagens in Hoeven. Komt de wagen wel op tijd af? Natuurlijk is er ook weer een nieuwe prijsvraag waarmee je kaarten kan winnen voor 3 Uurkes Vurraf; het feestje om de carnaval mee af te trappen!

Maar er is meer

In deze aflevering komen we weer met nieuwe feitjes van het Nationaal Carnavalsonderzoek 2017. Daaruit blijkt dat plezier met vrienden en dronken worden centraal staan tijdens de carnaval. Jongeren van 18 tot 25 jaar gaan tot 't gaatje en drinken gemiddeld meer dan 20 glazen per dag!



Kies Je Kraker

Ook dit jaar komen we weer met de Kies Je Kraker verkiezing. Dit keer gaat dat wel een tikkeltje anders dan voorheen. We hebben namelijk een professionele jury van zes leden, onder wie juryvoorzitter Maarten Kortlever. Zij gaan alle ingestuurde liedjes luisteren en kiezen daar vervolgens 30 knallers uit. Daarna blijven er nog drie begeerde plekken open. Ken jij een carnavalsnummer dat echt niet kan ontbreken? Dan kan je die in het weekend van 10,11 en 12 februari insturen. Het liedje met de meeste stemmen krijgt een wildcard en doet dan mee in de felbegeerde Kies Je Kraker verkiezing.



Kaarten winnen voor 3 Uurkes Vurraf?

Je kan tijdens de uitzending van Carnaval Vurraf kans maken op twee kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf. Wil jij daar met ons meefeesten? Let dan goed op de prijsvraag in de uitzending. Vorige week was de vraag: welke nachtcommissaris van Brabant sloot vorig jaar 3 Uurkes Vurraf af? Het goede antwoord was natuurlijk: René Schuurmans.



Fijnfisjenie

Vergeet ook niet om jouw carnavalsmomenten met ons te delen. Dit kan via #fijnfisjenie . Wie weet zie je jouw update dan terug in de uitzending!