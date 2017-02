Op bezoek bij de grootste hengstenkeuring ter wereld: 'Dit zijn de Nikes onder de paarden'

DEN BOSCH - Het is de grootste hengstenkeuring ter wereld, de jaarlijkse keuring van Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland, in de Brabanthallen. Meer dan 300 hengsten worden deze dagen gekeurd, voor een internationaal publiek van paardenliefhebbers.

Het is de absolute top van hengsten, zegt perschef Annelou de Man van KWPN: "Als je een KWPN paard koopt is dat net als met Nike schoenen, je wilt ze hebben". De bezoekers komen vanuit de hele wereld naar Den Bosch om de hengsten te bewonderen, van België tot uit China.



Mooi om te zien

De mensen die staan te kijken zijn stuk voor stuk paardenliefhebbers, die meestal zelf ook paarden hebben. "Ik heb al zeventig jaar paarden en het is gewoon mooi om te zien", zegt een bezoeker. Een andere man komt om de verrichtingen van de hengst van zijn schoonzoon te bekijken.



Joey Lansink uit Haaksbergen is een van de ruiters. Hij doet voor het eerst mee met zijn vier jaar oude hengst die de prachtige naam I'm Londen Apple draagt. "Het is een mooi en groot evenement, waarbij de paarden veel leren". Zijn hengst is volgens Joey een heel potentieël paard voor de toekomst. Maar dat geldt eigenlijk voor alle hengsten die meedoen aan de keuring.