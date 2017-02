Politie blaast onderzoek naar overval uit 2001 nieuw leven in

VALKENSWAARD - De politie wil na bijna zestien jaar een onderzoek naar een gewapende woningoverval in Valkenswaard nieuw leven in blazen. Ze denkt aanknopingspunten te hebben die de moeite waard zijn. Makkelijk wordt het niet, want één van de daders die zijn straf heeft uitgezeten, is in 2012 bij een verkeersongeluk overleden.

Slachtoffer van de woningoverval in Valkenswaard was een echtpaar. De politie wil graag de tweede man vinden die bij de overval betrokken was. Het tv-programma Bureau Brabant besteedt daarom maandag aandacht aan de zaak.



Diefstal school

In de eerstkomende aflevering wordt ook stil gestaan bij een opvallende diefstal in Breda. Bij een school aan de Terheijdenseweg werd 2 september 2016 voor duizenden euro’s camera- en computerapparatuur gestolen. Dit gebeurde terwijl de school gewoon open was. De politie laat bewakingsbeelden zien waarop de twee daders te zien zijn.



