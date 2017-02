Door 30 centimeter dikke betonnen muren naar buiten kijken? Er wordt aan gewerkt!

EINDHOVEN - Op het moment in 2012 dat het water het bouwbedrijf Hurks tot aan de lippen stond, was de redding nabij. Via via raakte Hurks betrokken bij een bouwproject in het zakencentrum van Londen. Inmiddels schiet de ene na de andere woontoren volgens het prefab-concept van Hurks uit de grond.

“We moesten helaas reorganiseren om te overleven. Daarna hebben we ons gericht op gebieden waar ons product wel interessant is, bijvoorbeeld in Londen. De woontorens in Londen zijn gepland in een dichtbevolkt stedelijk gebied. En dat is uitstekend geschikt voor ons prefab-concept. In Londen is de grond schaarser en moeten ze wel de hoogte in”, zegt Jacco van Dijk, directeur van Hurks Prefabbeton, in het tv-programma Booming Brabant.



Van Dijk: “Inmiddels zijn twee woontorens klaar en hebben we vorige week opdracht gekregen voor nog eens twee woontorens. Samen met nog een ander soortgelijk project in Londen bouwen we in totaal 5000 appartementen. Een order van 250-300 miljoen euro.”



Duplo

Vanuit Veldhoven en Tilburg worden onder meer de gevels kant-en-klaar via Rotterdam verscheept naar Londen. Zo’n honderd transporten per week. Van Dijk: “Het bijzondere is dat we een compleet gebouw aanleveren. In Londen worden de gevels in razendsnel tempo als ‘Duplo’ in elkaar gezet en opgestapeld. We doen het bovendien met aanzienlijk minder mensen.”



De manier van bouwen is ook bij andere steden in het vizier gekomen. “We hebben contacten over bouwprojecten in Stockholm, Kopenhagen en Maleisië. Dat is het voordeel van Londen, daar kom je in contact met vele nationaliteiten.”



Spelen met beton

Hurks is volop aan het innoveren of ‘aan het spelen met beton’, zoals Van Dijk het zelf noemt. “We experimenteren met Zospeum: beton met licht doorlatende vezels. Het lijkt een dun blad papier, maar het is wand beton van dertig centimeter dik. Het product moet nog wel verder ontwikkeld worden. Een toren van honderd meter hoogte is nog lang niet haalbaar. Misschien in de toekomst wel. We ontwikkelen het samen met een architect. We moeten de concurrentie wel een stap voorblijven.”



Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op omroepbrabant.nl/boomingbrabant. 'Booming Brabant' is ook te bekijken via Uitzending Gemist. Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.