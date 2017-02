Jürgen Locadia is dichtbij rentree in hoofdmacht van PSV

EINDHOVEN - Aanvaller Jürgen Locadia is dicht bij een rentree in de hoofdmacht van PSV. De 23-jarige spits trainde donderdag bij de landskampioen weer volop mee.

Locadia deed vorige week al voorzichtig mee met de selectie van trainer Phillip Cocu. Hij is sinds eind augustus uit de roulatie.





Locadia liep eerst een liesblessure op en kreeg aan het einde van zijn revalidatietraject te maken met een knieblessure, waarvoor een kijkoperatie noodzakelijk was. In de kerstvakantie trainde hij door om stappen te zetten in zijn revalidatie.Locadia speelde dit seizoen tot dusver slechts vier duels in de eredivisie. Hij kwam voor het laatst in actie in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen.