Liever dan lief: vijf cheeta's geboren in de Beekse Bergen [VIDEO]

HILVARENBEEK - Na een draagtijd van zo'n negentig dagen is jachtluipaard Kate in de Beekse Bergen bevallen van maar liefst vijf welpjes. De geboorte van een vijfling is bijzonder, het komt slechts in vijftien procent van alle geboortes van jachtluipaarden in Europese dierentuinen voor.

Wie de jachtluipaardjes al wil zien, heeft pech. Jachtluipaarden worden blind geboren en pas na enkele weken preventief geƫnt en ontwormd waardoor ze voorlopig samen met hun moeder achter de schermen verblijven.



Jachtluipaarden

Jachtluipaarden, ook cheeta's genoemd, zijn de snelste landzoogdieren op aarde. Tijdens de jacht sluipen ze naar hun prooi en voor het laatste stuk trekken ze een sprint waarbij ze een topsnelheid van meer dan 100 kilometer per uur kunnen behalen.