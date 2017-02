Eindhoven wil graag fuseren met Nuenen

EINDHOVEN - Eindhoven wil op termijn samen gaan met Nuenen. Als de Eindhovense politiek het daar mee eens is gaan burgemeester en wethouders met Nuenen praten over deze optie. Andere gemeenten rond Eindhoven die ook willen fuseren, moeten zich zelf melden in Eindhoven, de stad zal daar zelf niet de eerste stappen voor zetten. Dat staat in een notitie die burgemeester en wethouders donderdag hebben gepresenteerd.

De gemeente Nuenen wil de zelfstandigheid opgeven en kijkt vooral naar een herindeling met andere kleine buurgemeenten. Eindhoven vindt dat Nuenen samen moet gaan met de stad. Als de Eindhovense politiek het daar mee eens is dan willen burgemeester en wethouders de gesprekken met de gemeente Nuenen openen.



Knuppel in hoenderhok

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven gooide onlangs een knuppel in het hoenderhok door in een interview met het Eindhovens Dagblad te zeggen dat de regio Zuidoost-Brabant heringedeeld moet worden tot vier of vijf gemeenten. Dat leverde een storm aan reacties op. Bestuurders van de overige twintig gemeenten waren in merendeel tegen. Ze zijn allemaal bang dat de dorpen hun eigenheid zullen verliezen.



De captains of industry (VDL, ASML, NXP) prezen Jorritsma voor zijn visie. Zij wezen er op dat Zuidoost-Brabant door het rijk tot mainport is bevorderd en daarmee tot de belangrijkste economische regio's van het land behoort. Om ook in de toekomst te kunnen profiteren van de zogenoemde mainportstatus is het volgens hen nodig dat de besluitvorming in de regio efficiënter gebeurt. Op dit moment wordt Zuidoost-Brabant met 750.000 inwoners bestuurd door ongeveer 100 wethouders en ruim 400 gemeenteraadsleden.



Zorgvuldig proces

In de notitie 'visie op regionale bestuurskracht' die Eindhoven vandaag presenteerde worden de woorden van Jorritsma niet teruggenomen, maar wel toegelicht. Herindeling moet volgens B&W volgens een zorgvuldig proces verlopen. Maar als gemeenten rond Eindhoven willen samenvoegen is het volgens het college wel logisch dat dat met Eindhoven gebeurt. Eindhoven zal zelf geen initiatieven nemen voor samenvoeging.



Samenwerking en slagkracht

De kernwoorden in de nota zijn samenwerking en slagkracht. De mainportstatus vraagt volgens B&W van Eindhoven 'om meer slagkracht om onze inhoudelijke opgaven slagvaardig aan te pakken' (duurzaamheid, veiligheid, mobiliteit, aantrekkelijk vestigingsklimaat, woningbouw). Deze vraagstukken trekken zich niets aan van gemeentegrenzen.



Over de samenwerking tussen de gemeenten in Zuidoost-Brabant merken B&W van Eindhoven op: "We ervaren dat het tempo van regionale processen en besluitvorming niet hoog is". Dat komt omdat, volgens het college van Eindhoven, er zoveel lokale partijen moeten meepraten dat er een stapeling van compromissen plaats vindt. Volgens B&W kan dat niet meer in een dynamische tijd.