Erik van Muiswinkel kruipt weer in rol van PSV-icoon Harry van Raaij

EINDHOVEN - Erik van Muiswinkel gaat opnieuw Harry van Raaij persifleren. Dit keer in de PSV-musical ‘De geheimen van De Herdgang’. Dit vertelden hij en regisseur Frank Lammers uit Mierlo donderdagavond in De Wereld Draait Door.

Van Muiswinkel deed eerder in Studio Spaan ook al de oud-voorzitter van de club na. Het televisieprogramma was erg populair en zorgde ervoor dat het PSV-icoon bij een groot publiek bekend werd.



Aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in DWDD kroop de acteur alweer meteen in zijn rol. Tot vreugde van regisseur Frank Lammers. “Ik voorzie geen problemen met de teksten. We laten hem gewoon lekker zijn gang gaan.”De musical gaat naast Van Raaij ook over clubicoon Harrie van Kemenade. Hij is de voormalige uitbater van het trainingscomplex De Herdgang. Het is nog niet bekend wie de andere Harrie speelt in de musical.De voorstelling is op 1 en 2 september te zien in het Philips Stadion. Volgens de theatermakers staan de liefde voor PSV en het voetbal centraal.