Fay (17) uit Veldhoven vermist, 'Wie heeft mijn zusje gezien?'

VELDOVEN - De 17-jarige Fay van Lierop wordt sinds woensdagochtend vermist. Het meisje is voor het laatst gezien in Veldhoven.

De zus van Fay, Lynn, heeft een oproep geplaatst op haar Facebookpagina. "Ze is vermist sinds gisterochtend en is nog steeds niet thuisgekomen", schrijft het bezorgde familielid. Het bericht is al bijna twaalfhonderd keer gedeeld.



Fay is vertrokken op een zwarte fiets. Er zijn aanwijzingen dat ze de trein heeft genomen. Het vermiste meisje draagt een korte zwarte bontjas, een zwarte broek en hoge zwarte suède laarzen. Ook heeft ze een zwarte tas met een witte tekst aan de zijkant bij zich.