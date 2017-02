Michael van Gerwen begint Premier League Darts met gelijkspel, volg Jelle Klaasen hier LIVE

NEWCASTLE - Michael van Gerwen en Jelle Klaasen spelen donderdagavond hun eerste wedstrijd in de Premier League Darts. In Newcastle nam 'Mighty Mike' het op tegen Gary Anderson. Die partij eindigde in een gelijkspel: 6-6. Jelle Klaasen sluit de avond af met een partij tegen Peter Wright.

Van Gerwen gaat op jacht naar zijn derde Premier League-titel. In Anderson trof hij in de eerste wedstrijd meteen zijn grootste concurrent. De laatste ontmoeting tussen de twee, in de finale van The Masters, was de darter uit Gemonde veel te sterk.



Overtuigend begin

Beide mannen begonnen meteen met hoge scores in de eerste leg, die Van Gerwen naar zich toe trok. De tweede leg ging ook op overtuigende wijze naar ‘Mighty Mike’ toe.



Nadat Anderson de aansluiting vond bij de Brabander, sloeg Van Gerwen direct weer terug. Het gemiddelde van Van Gerwen lag na vier legs op 119.71 tegenover 98.37 van Anderson.



Anderson op dreef

Toch slaagde Van Gerwen er niet in weg te lopen bij Anderson. De Schot kwam terug tot 2-3, moest vervolgens een leg toestaan aan Van Gerwen om daarna op gelijke hoogte te komen door twee legs op rij te winnen: 4-4. De Schot had de smaak te pakken. Voor het eerst in de wedstrijd kwam hij op voorsprong.



Van Gerwen moest in de achtervolging en deed dat met succes. De Brabander trok de belangrijke leg naar zich toe en kwam op gelijke hoogte.



Spanning

In de elfde leg waren beide mannen het ineens even kwijt. Vooral Anderson noteerde lage scores. De Schot was echter de meest gelukkige in deze leg, die hij alsnog wist te winnen. Omdat Van Gerwen de twaalfde leg won, moeten beide heren genoegen nemen met een gelijkspel.





Van Gerwen noteerde een gemiddelde 107.94 tegenover 103.19 van Anderson. Drie keer gooide Van Gerwen de maximale score van 180. De Schot deed dat één keer minder.