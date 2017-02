Man smokkelt ongezien 12 kilo cocaïne via Breda International Airport

BREDA - Een 31-jarige man uit Amsterdam is onopgemerkt met twaalf kilo cocaïne in een vliegtuig gestapt op Breda International Airport. De drugs hadden een straatwaarde van 1,6 miljoen euro. Ze werden afgelopen december onderschept nadat de handelaar was geland op een kleine luchthaven bij de Engelse hoofdstad Londen.

Charles Jacobs, havenmeester van het Bredase vliegveld dat vroeger Seppe werd genoemd, maakt zich niet druk over het feit dat de coke niet eerder werd gevonden in de bagage van de man. "De controle bij ons is altijd streng en hoeft niet aangescherpt te worden."



'Niet geïnformeerd'

Een woordvoerder van de luchtvaartpolitie laat desgevraagd weten dat zijn instantie niet is geïnformeerd over de drugssmokkel. Er is geen melding binnen gekomen uit Breda of Engeland.



De Bredase havenmeester verklaart dat de Koninklijke Marechaussee bij verdachte zaken altijd wordt ingeseind. "Die gaat ze dan oplossen", aldus Jacobs. "Maar het komt bij ons niet of nauwelijks voor dat mensen drugs proberen mee te nemen. Ik denk dat het in dit geval moet zijn gegaan om een persoon met een hopeloos probleem. Anders probeer je niet via een vliegtuig drugs te smokkelen. Wanneer je zoiets van plan bent, dan kun je beter met de auto gaan".



'We zijn er alert op'

De zegsman van de luchthavenpolitie vertelt dat hoogstens incidenteel drugs worden gesmokkeld via kleine vliegvelden. Hij meldt dat onmogelijk alles in de gaten kan worden gehouden, maar ook dat er regelmatig wordt gecontroleerd: "We zijn er alert op."



Een week geleden vroeg de Koninklijke Marechaussee omwonenden van kleine vliegvelden nog om een beetje op te letten of daar vreemde dingen gebeuren. Zo moet criminaliteit worden bestreden. Tot die luchthavens behoren onder meer Breda International Airport en Kempen Airport in Budel. De marechaussee wil met de oproep meer zicht krijgen op wat er speelt op de vliegvelden.



Zes gelijke pakketten

De verdovende middelen die vanuit Breda naar Engeland werden vervoerd, zaten in zes gelijke pakketten. De man die ze op zak had, werd eind vorig jaar aangehouden op Biggin Hill Airport.



De gevangenschap van de verdachte Amsterdammer werd vorige week met drie maanden verlengd, tot een rechtszaak op 18 april. Hem hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd. De man is een bekende binnen de nationale American-Footballwereld. Hij is speler van het Nederlands team én van de Amsterdam Crusaders.