Twee zwaargewonden bij ernstig ongeluk in Someren

SOMEREN - Op de Slievenstraat in Someren is in de nacht van donderdag op vrijdag een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto reed daar tegen een boom.

Er zouden zouden twee mensen zwaargewond zijn geraakt. Volgens een fotograaf ter plaatse is een van hen met een traumahelikopter afgevoerd. De ander zou per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.