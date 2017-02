Man steekt zichzelf met mes en overlijdt in ziekenhuis in Breda

BREDA - Een man heeft zich donderdagavond op de Nieuwe Kadijk in Breda met een mes gestoken. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij later op de avond overleed. Wie de man is, is nog onbekend.

De politie trof een man aan die op de Nieuwe Kadijk met een mes liep te zwaaien. Agenten probeerden de man tot bedaren te brengen, maar konden niet voorkomen dat hij zichzelf stak. Door de politie is geen geweld gebruikt.



De politie kreeg voorafgaande aan het voorval verschillende meldingen over een man die met een mes liep te zwaaien, onder meer bij het station.



De politie onderzoekt de toedracht van het voorval. Ook bekijkt ze of het om dezelfde man gaat.