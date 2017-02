Schoten gelost door politie in Den Bosch, verdachte man aangehouden

DEN BOSCH - In de Otto Copesstraat in Den Bosch is vrijdagochtend door de politie geschoten. Volgens de politie ging het om een waarschuwingsschot. Hierbij is niemand gewond geraakt, wel is er een man aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie was er sprake van een 'verdachte situatie'. De verdachte probeerde te vluchten. Hij zou vuurwapengevaarlijk zijn en daarom werden er waarschuwingsschoten gelost.



Buurtbewoners zeggen dat er iemand werd mishandeld in de flat. De politie heeft dit nog niet bevestigd. De politie zegt dat het nog niet precies duidelijk is wat er zich heeft afgespeeld. Dat wordt nu onderzocht.



Geschrokken

Buurtbewoners zijn flink geschrokken van de situatie. Een buurtbewoonster vertelt dat ze wel zes schoten hoorde. Ze heeft de arrestatie van de man vervolgens gefilmd. Het zou gaan om een man op een fiets.