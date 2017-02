Festival The Flying Dutch pakt verkeersproblemen rond Eersel aan

EINDHOVEN - Voor de derde editie van The Flying Dutch worden maatregelen genomen om het verkeer rondom het festivalterrein in Eersel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vorig jaar stonden bezoekers na het festival urenlang vast in het verkeer.

Daarom zal er voor het festival op 3 juni een ‘noodweg’ worden aangelegd. Wanneer er een ongeluk gebeurt of iemand pech krijgt op de Buivensedreef in Eersel, kan het verkeer gewoon rijden.



Ook gaat het festival dit jaar werken met twee Kiss and Rides en taxistandplaatsen om zo het publiek dat vanuit de richting Veldhoven of Eersel en Hapert komt, sneller te laten doorstromen. Het halen en brengen blijft gescheiden en daarom hoeven bezoekers niet ander druk uitstromend verkeer te kruisen.



Met de fiets

Ook aan fietsers is gedacht. Bezoekers die met de fiets komen zullen eerder gescheiden worden van auto’s en bussen waardoor ze elkaar niet in de weg zullen zitten.



The Flying Dutch vindt dit jaar plaats op 3 juni in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Nederlandse DJ’s als Nicky Romero, Showtek, Oliver Heldens en Afrojack treden op. De dj's worden met een helikopter van de ene naar de andere locatie vervoerd. Hardwell is de afsluiter in Eindhoven.