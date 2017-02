'Ronde twee van de winter komt eraan', temperaturen duiken na het weekend omlaag

DE BILT - Donderdag was het 'een beetje lente-achtig' met zon en veertien graden en ook deze vrijdag is dit het geval, met een graad of twaalf. Maar komende week wordt heel ander weer verwacht. De winter komt terug.

"In het weekend zitten we op een graad of acht. Dit lijken we maandag en dinsdag nog vast te houden, maar op de lange termijn gaan alle berekeningen voor kou", vertelt Moniek Wulms van Weer.nl. "Vanaf woensdag, donderdag komt er koude lucht binnenstromen en dan gaan we echt voor lagere temperaturen."



Drogere dagen, meer zon

Dit levert meer zon, drogere lucht en drogere dagen op. "En dit lijkt wel eventjes aan te houden. Er lijkt een kleine ronde twee aan te komen wat betreft de winter."