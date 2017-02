Man (31) uit Lierop overleden na ernstig ongeval Someren, ander zwaargewond in ziekenhuis

SOMEREN - Een 31-jarige man uit Lierop is donderdagnacht overleden na een ernstig ongeluk op de Slievenstraat in Someren. De andere man, die in de auto zat, ook een 31-jarige man uit Lierop, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Inwoners van het dorp reageren verslagen op het bericht.

Het tweetal reed samen in een bestelwagen over de Slievenstraat en raakte van de weg. Daarbij botsten ze tegen een boom. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de 31-jarige bijrijder overleed in de ambulance aan zijn verwondingen. De bestuurder werd zwaargewond met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog verder onderzoek.



Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De inzittende die het ongeval overleefde, is niet aanspreekbaar volgens de politie.



Verslagenheid

In Lierop wordt met verslagenheid gereageerd op het bericht dat een dorpsgenoot is overleden na het ongeluk. Mieke van Mill van de bakker in het dorp vertelt: “Het ging deze ochtend snel rond. Iedereen kent die jongen, zijn vrouw blijft zitten met twee kleine kinderen.”



Jan Verhoeven, eigenaar van de supermarkt in Lierop noemt het onvoorstelbaar. “Het gebeurt dagelijks, maar nu komt het zo dichtbij. Het hele dorp kent die jongens. Als je het tegen mensen vertelt, zie je ze wit wegtrekken.” Volgens Verhoeven komt het slachtoffer uit een zeer hechte familie, maar is hele dorp er door ontdaan: “Het is verschrikkelijk, een gemis voor iedereen.”