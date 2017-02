Ook politie houdt er ernstig rekening mee dat Leon V. in uitgebrande bestelbus zat

MOERGESTEL - Niet alleen zijn advocaat maar ook de politie denkt dat de vermiste crimineel Leon V. in het uitgebrande busje zat dat woensdagavond in het buitengebied van Tilburg werd gevonden. "We houden er ernstig rekening mee dat hij het kan zijn", laat Erik Passchier namens de politie weten. Vrijdagmiddag wordt er sectie verricht op het lichaam.

Later vrijdagmiddag hoopt de politie duidelijkheid te kunnen geven over het slachtoffer in de auto.



'Leon zou zijn gezin nooit in onzekerheid laten zitten'

Nadat Leon V. donderdagochtend niet verscheen bij de rechtszaak tegen hem en vier andere drugsverdachten begon de geruchtenstroom. "Er zijn een hoop vermoedens los van het hele geruichtencircuit dat op gang is gekomen. Een ding is duidelijk, hij is nog steeds niet thuisgekomen", vertelt de ongeruste advocaat.





Het is niks voor Leon V. om zomaar in rook op te gaan laat de raadsman weten. "Zijn partner vertelde me dat hij een lieve vader en echtgenoot is. Hij zou zijn gezin nooit zo in onzekerheid laten zitten."



'Geen belastende verklaringen'

Bovendien was Leon V. van plan te verschijnen in de rechtbank. "Hij wist hoe belangrijk die zitting was en zou nooit zomaar wegblijven ", aldus de advocaat. Dat zijn cliënt wellicht belastende verklaringen zou gaan afleggen tegen zijn medeverdachten weerspreekt de advocaat. "Ik ken het dossier en weet wat mijn cliënt heeft gezegd. Hij heeft niks belastends verklaard over anderen, ik snap niet dat die vrees bij derden zou bestaan."



'Er is iets goed mis'

"Er is nog niks vastgesteld, maar iedere minuut dat hij niet thuis is, wordt de vrees erger dat het waar is", zegt zijn advocaat. Op de vraag of Woodrow daarmee doelt op de mogelijkheid dat zijn cliënt in het uitbrande busje zat, antwoord hij bevestigend. "Ja, hij is nog steeds niet terecht, dus dan is er iets goed mis."



De politie doorzocht donderdagmiddag het huis en bedrijf van de vermiste crimineel. "Dat doet vermoeden dat men niet uitsluit dat degene die in de auto werd gevonden mogelijk ook mijn cliënt is." De politie bevestigt dat vermoeden van de advocaat.



De familie van Leon V. maakt zich ernstige zorgen en zit bij elkaar in de hoop iets te horen van V. "Dat is het tragische. Je hebt het over een gezin met jonge kinderen. Ze zijn erg ongerust en verdrietig. De onzekerheid knaagt heel erg."



Woodrow vertelde donderdag nog dat hij Leon V. zeer recent had gesproken om de rechtszaak voor te bereiden.