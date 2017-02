Verdachten gestolen pups zorgboerderij Baarle-Nassau op vrije voeten, nog wel verdacht van heling

BREDA - Drie van de vier verdachten in de zaak van de gestolen pups op een zorgboerderij in Baarle-Nassau zijn weer op vrije voeten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Breda beslist. Het drietal wordt nog wel verdacht van heling.

Donderdag werden twee mannen (39 en 54 jaar) voorgeleid bij de rechter-commissaris. Een 22-jarige vrouw is niet voorgeleid. Over de voorlopige hechtenis van de 20-jarige man wordt vrijdagmiddag een beslissing genomen.



Bij de zorgboerderij De Mekkerbek werden eind januari vier jonge Old English Bulldogs gestolen. Twee van de vier pups zijn inmiddels teruggevonden. De twee andere honden zijn nog spoorloos.



Een van de honden is teruggevonden bij een 22-jarige vrouw in de wijk Tuinzigt in Breda. De tweede pup is in dezelfde wijk aangetroffen in het huis van twee van de drie mannelijke verdachten.