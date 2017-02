PSV-trainer Phillip Cocu kijkt niet te veel naar concurrentie

EINDHOVEN - PSV-trainer Phillip Cocu verwacht zaterdagavond een pittige wedstrijd tegen AZ. Ook concurrenten Ajax (uit naa Roda JC) en Feyenoord (uit naar FC Twente) spelen lastige wedstrijden. Het kan dus zomaar een weekend van de waarheid worden voor PSV. Toch wil Cocu niet te veel naar de concurrentie kijken.

“Ieder weekend is belangrijk. We kunnen ons geen fouten veroorloven. Alle aandacht gaat uit naar onze eigen wedstrijd en dat wordt een pittige pot”, aldus Cocu.



Goede ploeg

PSV treft met AZ de nummer vijf van de competitie. "Dat is een goede ploeg met een stevig fundament. AZ heeft altijd een goed oog voor talenten, die door hun vaste manier van spelen geruisloos ingepast worden."





Puntverlies is volgens Cocu niet fataal in de titelstrijd, al wordt het voor PSV dan wel heel lastig. “We kunnen weinig punten meer laten liggen. Wie in deze fase het meest constant en mentaal het sterkst is, heeft de meeste kans om kampioen te worden. Als we deze wedstrijd winnen, hebben we het juiste pad gevonden."Het geloof in het prolongeren van de titel is nog volop aanwezig. Na de miraculeuze zeges tegen Heerenveen en Heracles Almelo is het vertrouwen in de ploeg toegenomen. “Het is fijn dat we in de eindfase iets kunnen forceren of omkeren. Maar we moeten in staat zijn om een wedstrijd eerder in het slot te gooien. Dan speel je de wedstrijd makkelijker uit.”AZ trok in de winterse transferperiode doelman Tim Krul aan, die bij Ajax niet aan spelen toekwam. Hij staat zaterdagavond meteen in de basis tegen PSV. “Krul is een goede keeper. Hoe ver hij nu is na zijn blessure weet ik niet, maar hij heeft genoeg potentie.”Cocu beschikt zelf over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Locadia en Lundqvist ontbreken nog vanwege blessures. Locadia zal waarschijnlijk vanaf maandag weer volledig meetrainen met de selectie.