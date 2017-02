De foto's van deze Brabantse weerfotograaf zie je overal, hoe doet hij dat toch?

BUDEL - Ben Saanen, de naam komt je misschien bekend voor als je geregeld onze weerfoto's bekijkt. Saanen is natuurfotograaf en stuurt zijn foto's vaak naar Omroep Brabant. Maar ook andere media zoals RTL Nieuws gebruiken zijn beelden. Hoe gaat hij te werk? Wij liepen een dagje met hem mee.

Saanen laat onze provincie op haar mooist zien en dat blijft niet onopgemerkt.



Hij is vier keer per dag in de natuur te vinden. 's Morgens doet hij zijn eerste rondje, zijn laatste is met zonsondergang. De zonsopkomst is voor Saanen het belangrijkste moment van de dag. "Die wil ik altijd graag fotograferen", legt hij uit.



Hij loopt, hij ziet iets wat hem opvalt, stopt en drukt af. Zijn foto's stuurt hij daarna naar de weerrubrieken van de media.



Volgens de fotograaf is het een beetje een uit de hand gelopen hobby. "De passie zit in mijn genen. Ik kom uit een molenaarsfamilie en voor een molenaar is het weer erg belangrijk. Zo leer je observeren."Saanen is begonnen met fotograferen toen hij om gezondheidsredenen thuis kwam te zitten. "Dan is dit geweldig; je bent buiten, haalt een frisse neus en bent in beweging."Verslaggeefster Daisy Schalkens liep een dag hem mee en zag hoe Saanen werkt.