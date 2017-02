Meisje op fiets zwaargewond na botsing met auto in Oosterhout

OOSTERHOUT - Een meisje op de fiets is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt op de Burgemeester Holtroplaan in Oosterhout. Ze werd iets na twee uur aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde vlakbij een oversteekplaats.

Er kwamen meerdere ambulances op het ongeluk af. Ook een traumahelikopter landde in een park langs de weg.



Vaker ongelukken op deze weg

De trauma-artsten hebben het ambulancepersoneel ondersteund. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie heeft de weg afgesloten voor onderzoek.



Volgens een buurtbewoner gebeuren er vaker ongelukken op de Burgemeester Holtroplaan.