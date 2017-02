'Geen stoplichten meer bij knooppunt Hooipolder'

DEN BOSCH - Bijna alle politieke partijen in de Brabantse provinciale staten, het Brabantse parlement, willen dat de stoplichten bij verkeersknooppunt Hooipolder verdwijnen. Een motie van de VVD om dat voor elkaar te krijgen kan rekenen op brede steun. Om de verkeerslichten weg te krijgen is steun en geld uit Den Haag nodig.

Om de ergste verkeersproblemen aan te pakken, stelt de provincie 10 miljoen euro beschikbaar. Daarmee wordt de weg bij Hooipolder verbreed naar drie stroken per rijrichting. Dat zou het fileleed vanaf 2019 al flink moeten verzachten.



Verkeerslichtenvrij

Maar het doel blijft om de beruchte stoplichten op de snelweg weg te krijgen. Volgens de VVD motie die ook ondertekend is door CDA, SP, D'66 en PvdA , leiden de stoplichten niet alleen tot files maar ook tot levensgevaarlijke situaties. Het rijk zegt dat de ombouw van Hooipolder 200 miljoen euro kost, maar dat is niet waar, zeggen de partijen die de motie indienden.



Bewoners van Raamsdonkveer en Waspik pleiten al lang voor een oplossing voor de verkeersproblemen. Ze klagen over sluipverkeer: "Het is gevaarlijk en het lijkt soms of de auto's naar binnen rijden", zegt een actievoerder van Platform Raamsdonk.