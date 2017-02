Salim S.: IS-ronselaar op sneakers of zielige man?

DEN BOSCH - "U gaat in hoger beroep, maar weigert vervolgens te praten," stelt de raadsheer van het hof als de zitting tegen jihad-verdachte Salim S. goed en wel is begonnen. De zwijgende man van 32 is voor het hof verschenen om een straf van 1,5 jaar cel aan te vechten. Het OM eiste eerder 2 jaar cel en is daarom ook in hoger beroep gegaan.

In 2015 zou hij hebben geprobeerd om minderjarige Arabische asielzoekers uit een Tilburgse woongroep te ronselen voor IS. Volgens de Advocaat-Generaal is S. een meedogenloze jihadist. Maar volgens zijn advocaat is Salim S. juist iemand met wie men medelijden moet hebben. S. komt uit een verscheurd gezin en is zoekende in zijn leven. Zijn leven als salafist, ligt inmiddels achter hem, zo betoogt de advocaat.



Jihadist op sneakers?

Als je S. op zijn uiterlijk zou mogen beoordelen, klinkt dat best geloofwaardig. Salim is vrijdagochtend rond half elf, een half uur later dan gepland binnengekomen, bij het gerechtshof in Den Bosch. Zijn trein had vertraging, hij moest worden opgehaald door zijn advocaat. S. wandelt op Dutchy sportschoenen, draagt bleekgewassen jeans. Daarboven een grijze coltrui met honingraat-motief. De rode baseball-pet gaat af als hij plaatsneemt in het beklaagdenbankje. Ook staat Salim netjes op als de rechters binnenkomen.



Zwijgrecht

Maar tot een goed gesprek komt het niet. De voorzitter wil weten of Salim mensen heeft gevraagd om naar Irak of Syrië te gaan om zich aan te sluiten bij IS. "Mijn zwijgrecht" is het antwoord. De voorzitter vervolgt: "U bent in hoger beroep, u zwijgt, het is uw recht, maar voor u valt er wel iets te halen, waarom is dat?" "Zwijgrecht." "Het gaat om u he" probeert de voorzitter het nog een keer. "Mocht u zich nog bedenken, laat het dan weten." Het blijft stil.



Terreur en jihad

De Advocaat-Generaal vertelt over de mislukte Arabische lente. De opkomst van terroristische organisaties en de dwingende oproepen om deel te nemen aan de gewapende strijd. Het ronselen. Dat er alleen al uit Europa 4000 mensen zijn vertrokken naar Syrië om te vechten voor ISIS, Al-Nusra en tal van andere terroristische organisaties. En daarbij de vraag wat erger is. Zelf naar Syrië gaan, of mensen recruteren om ze naar terreur gebied af te laten reizen?



S. had beelden in zijn bezit van mensen die knielen vlak voor ze worden onthoofd. Hij werd aangehouden op Schiphol met legerkleding, tablets en een enorme hoeveelheid geld. Voor Justitie is het volstrekt helder: Salim S. heeft gerecruteerd, geld witgewassen en uitkeringsfraude gepleegd. Daarom dezelfde eis als in eerste aanleg: 2 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.



Salim wil vrijspraak

Op aandringen van zijn advocaat praat S. wel over zijn persoonlijke omstandigheden. Hij vertelt dat hij het moeilijk heeft. Dat hij geen inkomsten heeft. Dat hij inmiddels bij zijn zus in Maasbracht woont. Dat dat eigenlijk voor niemand prettig is en dat hij zijn leven weer op de rit wil krijgen. Hij wil af van zijn straf en zijn advocaat vraagt om vrijspraak. Salim heeft zich misschien ongelukkig uitgedrukt tegen de minderjarige jongens. Maar uiteindelijk wilde hij alleen maar sociaal contact.



Aan het eind van de zitting vraagt de voorzitter nog een keer of S. nog iets wil zeggen als laatste woord. Het blijft stil. Over twee weken doet het hof uitspraak.