José van der Heijden (63) uit Breda al maandenlang vermist

BREDA - De 63-jarige José van der Heijden is sinds 29 oktober 2016 vermist. Ze is voor het laatst gezien in Breda.

José heeft zwart haar en is 1 meter 65 lang. Waarschijnlijk is ze op een donkerkleurige damesfiets vertrokken. De fiets is een ouder model, heeft een trap-rem en een rechthoekig rieten mandje aan het stuur.



Wie meer informatie over José heeft of haar mogelijk heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.