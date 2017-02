JW Roy ‘makes Americana great again’

EINDHOVEN - Singer-songwriter JW Roy toert rond met zijn Americana tour. Op vrijdag 3 februari treedt hij op in de Effenaar in Eindhoven. Volgens Roy zijn Brabanders wel een beetje cowboys.

JW Roy heeft wellicht een vooruitziende blik op president Trump zijn motto. “Gekscherend heb ik ooit gezegd, 'Let’s make Americana great again'. Het concert is een dwarsdoorsnede van mijn Engelstalige albums, van mijn eerste cd die ik twintig jaar geleden aan de Kruisstraat in Eindhoven heb gemaakt tot aan nu.” Americana muziek vormt de roots van JW Roy. Volgens hem zijn Brabanders wel een beetje cowboys. “Ik denk dat wij dan de Texanen zijn in Brabant.”



Eerbetoon aan Lance Amstrong

JW Roy vertelde in de uitzending van Hubert Mol dat zijn cd 'De Willebrord sessies deel twee' bijna is afgerond. De plaat wordt Engelstalig en gaat in zijn geheel over ‘The rise and fall’ van Lance Armstrong. JW Roy is wielerfanaat en vertelt op de plaat dat Armstrong Icarus-achtige streken uitgehaald heeft. Op de vraag of hij Armstrong een held vindt antwoord Roy geen volmondige ‘ja’, maar ”het is in ieder geval spannend met hem.”



JW Roy speelde het nummer ‘The Beast’. Het gaat over het moment dat Armstrong kanker kreeg in 1993 toen hij net wereldkampioen werd.