Carnaval is voor iedereen: gratis 'pekskes' voor minima

GEERTRUIDENBERG - Carnaval is een feest voor iedereen en omdat iedereen mee moet kunnen doen, heeft de Weggeefwinkel in Geertruidenberg zo'n honderd carnavalspakken hangen. Vanaf vrijdag kan iedereen die iets minder te besteden heeft, een kijkje nemen tussen de rekken.

"Tis gratis en voor niets", vertelt een meneer die op zoek is naar carnavalspakken voor zijn drie zoons. "Het is niet dat carnavalskleding heel duur is. Het zijn kleine uitgaven, maar meerdere kleine uitgaven bij elkaar opgeteld, zijn toch weer grote uitgaven."



De Weggeefwinkel is er juist voor degene die zich niet kunnen permitteren om die extra uitgaves te doen, ook al zijn die maar klein. De winkel bestaat nog maar een paar weken en zit voorlopig in hetzelfde pand als de voedselbank, aan het Schuttersveld.



Elke vrijdag kun je er terecht. Mocht je zelf spullen over hebben dan kun je die natuurlijk ook brengen.