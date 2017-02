Tilburg brengt de crimineel van de toekomst in kaart

TILBURG - De overlast die veroorzaakt wordt door jongeren is problematisch toegenomen in de gemeente Tilburg. Dat blijkt uit de jaarlijkse criminaliteitscijfers. In 2016 is het aantal meldingen rondom jeugdoverlast toegenomen met 32 procent. De gemeente pakt samen met middelbare scholen de crimineel van de toekomst aan.

Om het probleem tegen te gaan zet de gemeente sinds vorig jaar jeugdboa’s in, in de wijk Reeshof. De boa’s jagen de jongeren niet weg, maar gaan met hen in gesprek. “We pakken het probleem zo breed mogelijk aan. We doen dat niet alleen met politie en justitie”, aldus burgemeester Peter Noordanus. Vanaf dit jaar gaan de jeugdboa’s ook aan de slag in Tilburg Noord.



Vertrouwensband

Ook gaan jongerenwerkers regelmatig naar de middelbare scholen. Op die manier zien ze wat er leeft onder de jeugd en kunnen ze daarop inspelen. Noordanus: “We willen een vertrouwensband met de jongeren creëren. Zo kunnen we de toekomstige generatie beter in beeld brengen.”

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal woninginbraken daalde, mede dankzij het gebruik van whatsappgroepen. Het aantal geweldsmisdrijven nam wel toe, met ongeveer 4 procent.