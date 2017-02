‘Prestaties PSV kunnen bepalen of Davy Pröpper blijft of naar Rusland gaat’

EINDHOVEN - De komende drie wedstrijden van PSV zijn niet alleen van belang om in te lopen op Feyenoord en Ajax. Het verloop van die wedstrijden kan ook bepalend zijn of Davy Pröpper in Eindhoven blijft of niet.

PSV staat dus voor cruciale weken, stelt PSV-watcher Paul Post van Omroep Brabant.





“Het is bekend dat er vanuit Rusland wordt getrokken aan Pröpper. De transferperiode is daar nog niet voorbij. PSV wil de middenvelder vooralsnog niet laten gaan, of alleen voor de absolute hoofdprijs.”“Mocht PSV afhaken in de titelrace, kan ik me voorstellen dat het voor PSV makkelijker wordt om Pröpper voor een groot bedrag te verkopen. Het worden cruciale weken voor PSV.”“Dat vind ik wel. PSV heeft een flinke inhaalslag te maken. De ploeg moet naar AZ en daar moeten drie punten worden gepakt. Doen ze dat niet, kunnen ze de strijdbijl eigenlijk al begraven. Win je in Alkmaar, leg je de druk bij Feyenoord en Ajax. Die ploegen spelen lastige uitwedstrijden tegen respectievelijk FC Twente en Roda JC.”“Krul heeft al een hele tijd weinig wedstrijden gespeeld. Is hij meteen in topvorm? Is hij meteen zo bepalend dat hij het verschil kan maken? Ik vraag het me af. PSV heeft de handen meer vol aan zichzelf dan aan de doelman van AZ.”“Dat is een lastige, maar ik ga voor 1-2 met een doelpunt van Luuk de Jong in de laatste minuten.”