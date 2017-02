Dode in uitgebrande bestelbus Tilburg is vermiste drugsverdachte Leon V.

TILBURG - De dode die woensdagavond in een uitgebrande bestelbus in het buitengebied van Tilburg werd gevonden, is de vermiste drugsverdachte Leon V. Dat meldt de advocaat van V. vrijdag.

Het busje werd gevonden aan de Baksevenweg in Berkel-Enschot. Volgens een omstander ontbraken de kentekenplaten.



De 44-jarige Leon V. kwam donderdag niet opdagen tijdens een zitting in de drugszaak operatie Trefpunt. Daarna onstonden al vermoedens dat er wel eens een verband kon zijn tussen de vermissing en de dode in de uitgebrande auto in Tilburg.



LEES OOK: Wie is drugsverdachte Leon V.?



'Zou zijn gezin nooit in onzekerheid laten zitten'

De politie en zijn advocaat hielden er al rekening mee dat V. mogelijk in de uitgebrande bestelbus zou zitten. "Het is niks voor Leon V. om zomaar te verdwijnen liet raadsman Geoffrey Woodrow weten. "Zijn partner vertelde me dat hij een lieve vader en echtgenoot is. Hij zou zijn gezin nooit zo in onzekerheid laten zitten."



Vanwege de vermissing doorzocht de politie donderdag het huis en het autobedrijf van V.