Goederenverbinding tussen China en Tilburg loopt als een trein

TILBURG - Er rijden steeds meer goederentreinen rijden tussen China en Tilburg. Nu zijn dat er drie per week, maar het worden er nog dit jaar vijf per week. Dat zegt het Tilburgse transportbedrijf GVT Group die dit Chinese goederentransport afhandelt.

De verbinding van 1200 kilometer ging in september van start en gaat van de Chinese stad Chengdu via Kazachstan, Rusland, Polen en Duitsland naar Tilburg.



Railport Brabant

Op industrieterrein Loven in Tilburg is de spoorterminal Railport Brabant. Hier verdeelt de GVT Group containers over vrachtwagens, binnenvaartschepen of andere goederentreinen en worden de Chinese spullen naar hun eindbestemming gebracht. Per trein komen er 41 containers uit China.



In die containers zitten auto- en vliegtuigonderdelen, computers, huishoudelijke producten en kleding. Op de terugweg naar China bestaat de lading uit personenauto's, wijn, vlees en babymelkpoeder. Door de gestegen welvaart in China neemt de vraag naar dit soort producten toe.



Goed alternatief

Volgens directeur Wil Versteijnen van de GVT Group is de goederenverbinding per spoor  zo'n succes omdat het een goed alternatief is voor vervoer over zee of door de lucht. De reis over het spoor duurt namelijk zo'n 15 dagen; veel korter dan gemiddeld 45 dagen over zee. Luchtvracht is weliswaar sneller, maar ook veel duurder.