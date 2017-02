Wat..? Michael van Gerwen verliest van de nummer 126 van de wereld

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft vrijdag een zeldzame nederlaag geleden. De Vlijmenaar ging onderuit tegen Ritchie Edhouse, dat is de nummer 126 van de wereldranglijst.

De Brit won met 6-5 in legs van de beste darter van de wereld. Van Gerwen was bezig aan een sterke reeks: hij had 33 wedstrijden op rij niet verloren. Edhouse maakt daar nu dus een einde aan.



LEES OOK: Michael van Gerwen begint Premier League Darts met gelijkspel, Jelle Klaasen verliest



Heel erg is de nederlaag van Van Gerwen overigens niet. Het betrof in een wedstrijd in het kwalificatietoernooi om de UK Open. Ook zaterdag en zondag wordt er in Wigan gestreden om startbewijzen voor dat toernooi.