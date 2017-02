Inbraken, intimidatie... tientallen jongeren terroriseren Eindhovense wijken

EINDHOVEN - Groepen jongeren zorgen in Eindhovense wijken voor overlast. In de wijk Blixembosch gaat het om een groep van tachtig jongeren. In de Edisonbuurt in Strijp wordt een jeugdgroep gelinkt aan auto- en woninginbraken. De politie en gemeente werken samen om de groepen aan te pakken.

Burgemeester John Jorritsma schrijft aan de Eindhovense gemeenteraad dat de groepen in beeld zijn en dat er actie wordt ondernomen. Zo hebben dertig jongeren in de Edisonbuurt inmiddels bezoek gekregen van politie en gemeente.



Er is met hen gesproken over de overlast die zij veroorzaken. Jongerenwerkers houden de groep in de gaten en werken mee aan het plan om een zaalvoetbalteam op te zetten.



Eieren gooien en intimidatie

Tachtig jongeren in park Aanschot, Blixembosch en Woensel Noord zorgen voor fikse overlast. Volgens Jorritsma zijn de feiten harder geworden. Eerst ging het vooral om geluidsoverlast en achterlaten van afval. De laatste tijd zijn er meldingen van vandalisme, intimidatie, eieren gooien en alcohol- en drugsgebruik. Er is een namenlijst van tachtig jongeren, de harde kern krijgt extra aandacht van politie en gemeente.



De betrokken jongeren hebben een waarschuwing gekregen per brief en er zijn huisbezoeken geweest. De gemeente houdt in de gaten of de gekozen aanpak werkt.