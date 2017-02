Tilburg krijgt enorm stadspark met klimtoren en beachvolleybalterrein (midden in de stad!)

TILBURG - Er komt een gloednieuw stadspark in Tilburg. Het gaat Spoorpark heten en komt op het voormalige Van Gend en Loosterrein. Een unieke locatie midden in de stad die lange tijd braak heeft gelegen. Vrijdagmiddag werden de plannen voor het park gepresenteerd.

Het park wordt ten eerste heel groot, zo’n 10 hectare. Daarnaast komt er veel groen, dat is toch de essentie van een park. Maar er komt ook een Urban Sports Area, een klimtoren, beachvolleybalterrein, een beweegtuin, een groot evenemententerrein en een paviljoenmet de naam T-Huis. Ook de Stadscamping krijgt er een vaste plek en er komt een woontoren.Tilburgers zelf hebben meegedacht over hoe het park er uit komt te zien. Er waren 82 uiteenlopende ideeën van mensen uit de stad. Daar zijn er 8 uitgekozen en die mensen hebben samen met een landschapsarchitect het park ontworpen.De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan. Als dat is gebeurd kan de eerste spade de grond in. Als alles goed gaat, zou het park in de zomer 2018 open kunnen.