Waar is Ad? Zoektocht naar jeugdliefde uit de jaren zestig

HELMOND - In de jaren zestig ontmoette de toen 17-jarige Philma van Kuringen haar eerste liefde. Tijdens de dansles in Eindhoven sloeg de vonk tussen haar en Ad van Mierlo over. Na een jaar verbrak Philma de relatie. Nu is ze via het radioprogramma Adres Onbekend op zoek naar haar jeugdliefde om uit te leggen waarom ze hun verkering beëindigde. Maar waar is Ad?

Philma (68) groeide op in Nuenen en verloor haar vader op jonge leeftijd. Een moeilijke tijd, maar Philma kreeg afleiding tijdens haar dansles in Eindhoven. Daar ontmoette ze Ad en het tweetal kreeg verkering. "Ad bracht de gezelligheid weer terug. We deden ineens weer spelletjes, voor het eerst sinds het overlijden van mijn vader", vertelt Philma aan Adres Onbekend.



Nooit meer gezien...

De relatie duurde een jaar. Maar het verdriet om haar vader was nog te vers en daar sprak Philma niet over met haar geliefde. Ze maakte het uit en vertelde Ad dat hij niet meer langs hoefde te komen. De pogingen van Ad om in contact te blijven, hield de Nuenense af. Ze hebben elkaar nooit meer gezien.



Philma wil graag in contact komen met Ad en schakelde het programma Adres Onbekend op NPO Radio 5 in. In de uitzending van zondag 5 februari is het verhaal te horen. Tot op heden is Ad nog niet gevonden en Philma hoopt dat dat toch nog lukt. "Ik heb onze verkering niet goed afgehandeld en dat knaagt. Ad heeft recht op de waarheid", aldus Philma.



Waar is Ad van Mierlo?

Er wordt gezocht naar Ad van Mierlo, geboren rond 1946. Het gezin bestond uit drie broers en twee zussen. Ad zat op de Gerhardusschool in Helmond en werkte in de jaren zestig in een metaalfabriek. Ook was hij lid van een voetbalclub.



De oproep van het radioprogramma Adres Onbekend is hier te lezen.

Deze uitzending is te horen op zondag 5 februari om 14:00 uur op NPO Radio 5.