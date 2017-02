FC Den Bosch boekt knappe zege op NAC Breda

BREDA - FC Den Bosch heeft vrijdagavond de Brabantse derby tegen NAC met 2-1 gewonnen. In de eerste helft scoorde Carlone en na rust Azizov voor de Bossche ploeg. Voor NAC verzilverde debutant Jari Oosterwijk een strafschop.

Heel lang gebeurde er geen moer bij het duel tussen FC Den Bosch en NAC. Pas in de 26e minuut werden de toeschouwers opgeschrikt. De Italiaan Stefano schoot vanuit het niets vanaf een metertje of achttien op de lat. Daarna kwam het duel wel los. Beide ploegen kregen zeer goede kansen, bijvoorbeeld Agyepong en Beltrame, maar beide keepers leverden uitstekend werk.



Op slag van rust was het raak. Een mooie knal van net buiten de zestien van Alessio Carlone viel via de binnenkant van de paal binnen, 1-0 voor FC Den Bosch. Ook in de tweede helft moesten de toeschouwers even wachten op de eerste goede kans. Die kwam er in de 56e minuut voor de thuisploeg en het was een hele goede. Alessio Carlone kopte van dichtbij op de goal, maar NAC-keeper Brondeel stond in de weg.NAC kon daar weinig tegenover zetten, de ploeg ging er na rust niet beter op spelen. Nadat invaller El Allouchi voor de Bredase club net voorlangs schoot, was het daarna de thuisploeg weer die het duel dicteerde. In de 76e minuut kwam FC Den Bosch dan ook terecht op 2-0. Zija Azizov schoot via een been van een NAC'er raak.Het was niet de eindstand, want debutant Jari Oosterwijk verzilverde vlak voor tijd nog een strafschop voor NAC.