Pleun haalt topscore in The Voice of Holland: 'Je kunt heel veel'

HILVERSUM - Pleun Bierbooms uit Lieshout haalde vrijdagavond een historische score in de liveshow van The Voice of Holland. Met het nummer 'What Now' van Rihanna blies ze de jury omver. En dat zorgde voor een plekje in de halve finale.

De coaches gaven haar een gemiddelde van 9,13. Van haar coach Waylon kreeg Pleun zelfs een 10. "Je was fantastisch. Je hebt een stap gezet als winnares. Misschien niet van dit programma, maar in ieder geval van jezelf."



Te weinig wanhoop

Sanne Hans gaf de zangeres uit Lieshout een 8,5. "Ik voelde te weinig wanhoop en dat hoort wel bij dit nummer", oordeelde ze. "Maar ik ben nu misschien ook wel streng voor je. Dat komt omdat je heel veel kunt."



Van de thuisstemmers kreeg Pleun een 9,11 waarmee haar totaalscore op 18,24 kwam. Een historische zege waarmee ze een plaatsje veroverde in de halve finale.