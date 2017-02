Brand in twee chalets op recreatiepark in Handel

HANDEL - Op recreatiepark De Rooye Plas in Handel zijn vrijdagavond twee chalets in vlammen opgegaan.

Rond 22.15 uur werd de brandweer gealarmeerd omdat aan de Haveltweg een chalet in brand zou staan. Ter plaatse bleken er twee vakantiewoningen te branden. De chalets werden volledig in de as gelegd. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.