Rico Verhoeven krijgt zijn titanenduel tegen Remy Bonjasky

HALSTEREN - Rico Verhoeven krijgt zijn zin. Remy Bonjasky heeft de uitnodiging aangenomen om met hem de ring in te gaan. De Amsterdammer maakte dat vrijdagavond in RTL Late Night bekend.

Eerder deze week daagde Verhoeven, die in Halsteren woont, Bonjasky uit voor een K1-gevecht. Het duurde dus een paar dagen voordat de West-Brabander zijn antwoord kreeg. Maar het is dus een ja.



Het is nog niet bekend wanneer de mannen tegenover elkaar staan in de ring. Dat is vermoedelijk ergens aan het begin van de zomer. Bonjasky heeft zo'n half jaar de tijd nodig om zo goed mogelijk het gevecht in te gaan.



Het nog niet bekend op welke locatie de strijd plaats zal vinden. Daar is nog overleg over.