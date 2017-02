Artemis uit Den Bosch durft een voorstelling te maken over oorlog voor kinderen van zes jaar

DEN BOSCH - "Sorry! We zouden zo graag iets zinnigs zeggen. Maar een oorlog is ook voor ons te groot. We maken slechts een voorstelling".

Het is de bijsluiter die Theater Artemis uit Den Bosch uitdeelt bij de nieuwe voorstelling 'Oorlog'. Vrijdagavond ging 'Oorlog' in premiere in de Verkadefabriek. Om zeven uur... want 'Oorlog' is voor kinderen van zes jaar en ouder. En er waren er nogal wat komen opdagen!



Wanhoop

Het 'Sorry' van Artemis geeft misschien iets weer van de wanhoop van de makers bij hun plan om voor kinderen van deze leeftijd theater te maken over dit onderwerp. Kinderen zien via tv en internet genoeg oorlog maar willen we ze het wel uitleggen en kúnnen we dat eigenlijk wel?





'Oorlog' heeft drie acteurs maar het decor telt zeker mee als vierde speler. Het is een uitdragerij, een bonte stapeling van gekke voorwerpen die letterlijk tot leven komt. Er vallen dingen om, er ontploft klein vuurwerk, het rookt... en langzaam verandert alles in een slagveld. Het is een soort magische wereld die kinderen beter herkennen dan hun ouders.De drie acteurs zijn in hun uniformen met een hoog 'Dad's Army' gehalte niet krijgshaftig, een indruk die nog uitvergroot wordt als ze telkens weer nerveus schrikken als er iets omvalt. Achter de coulissen vechten ze hun veldslagen uit, hoorbaar maar onzichtbaar. Het enige bloed wat in beeld vloeit, komt uit een bloedneus. Een soldaat die met verwrongen benen op een brancard naar binnen wordt gedragen, schiet even later alweer op rolschaatsen over het podium.De kinderen op de tribune doen ook mee. Ze mogen oorlogsgeluiden maken en balletjes teruggooien die de acteurs het publiek in smijten.Langzaam en niet al te nadrukkelijk komen er toch wat ideeën over de oorlog voorbij: hoe oorlog alles kapot maakt, hoe oorlog volwassen mensen in bizarre wezens verandert, misschen wel hoe je zelf zin kan krijgen om héél hard met een balletje te gooien en zeker hoe onbegrijpelijk het kan zijn.Maar oorlog is zeker geen preek. Het is mooi theater met de herkenbare bonte-anarchistische inslag van regisseur Jetse Batelaan.Eerst denk je 'Hoe kan je nou kindertheater over oorlog maken?', dan denk je 'Hoe kan je dit nou theater noemen?' en dan ontdek je dat je samen met al die kinderen ongeveer een uur lang erg veel plezier hebt gehad.