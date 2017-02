Film 'Ron Goossens' trekt 100.000 bezoekers: 'Alles kan, als het maar grappig is'

MAASKANTJE - De film 'Ron Goossens, low-budget stuntman' van Steffen Haars uit Maaskantje en Flip van der Kuil nadert de 100.000 bezoekers. Dat meldde het duo vrijdag in het programma Jinek. En dat vinden ze niet zo raar: "We moeten er zelf ook om lachen."

Drie jaar werkte Haars en Van der Kuil aan de film. Vooral het schrijven nam veel tijd in beslag. "We hebben zitten huilen van het lachen", vertelden ze. Op de vraag van Eva Jinek of er ook dingen zijn waar ze geen grappen over maken, antwoordden ze ontkennend. "Nee, alles kan. Als het maar grappig is."



Zenuwachtig van de stunts

In de film wordt de werkloze alcoholist Ron Goossens - gespeeld door Tim Haars - door zijn vrouw op een bijzondere manier aan het werk gezet. Zij vindt hun relatie namelijk veel te saai. Ze wil wat actie van haar Ron en zet hem aan het werk: als het hem lukt de knappe actrice Bo Maerten het bed in te krijgen, blijft zij bij haar Ron. De film speelt zich af in Zundert en vanuit daar Goossens naar alle filmsets in en om Amsterdam.



De moeder van Tim en Steffen Haars biechtte op dat sommige stunts haar wel wat zenuwachtig maakte. "Die plannen uit hun hoofd zetten heeft geen zin. Ze doen het toch wel. Of ik trots ben? Ja natuurlijk!"



Wisselende reacties

De recensies voor de film liepen nogal uiteen. Van 'erg vermakelijk' tot 'net over het randje'. 'De film trok sinds de première op 26 januari 100.000 bezoekers. Op de twee New Kids-films kwamen in totaal 1,6 miljoen mensen af.