FC Den Bosch-NAC: Vloet tevreden, Vreven ontgoocheld

DEN BOSCH - FC Den Bosch troefde NAC vrijdagavond in eigen huis op vele fronten af. Coach Wiljan Vloet was dan ook heel tevreden en sprak na afloop van de beste wedstrijd van zijn ploeg tot nu toe. NAC-trainer Vreven had een heel ander gevoel: "Ik ben ontgoocheld", zo zei hij.

De gevoelens van beide trainers stonden na afloop vrijwel haaks op elkaar. Het was hen van het gezicht af te lezen.



Wiljan Vloet van FC Den Bosch was blij en glom van trots. "Ik ben heel tevreden, dit was gewoon een hele goede wedstrijd", zo zei Vloet na afloop. "Je ziet dat we van achter uit durven te voetballen en we zijn ook in staat om heel snel om te schakelen na een aanval. Voor de entertainment was het alleen leuker geweest als we vaker hadden gescoord."



Te weinig passie

NAC-trainerTrainer Stijn Vreven daarentegen baalde stevig van de prestatie van zijn team. "Ik ben ontgoocheld", ze de Belg. "De manier waarop wij hebben verloren, heeft mij pijn gedaan. Te weinig passie. Ik ben in de eerste plaats ongoocheld over mezelf, het is namelijk mijn taak om mijn ploeg klaar te maken dat ze met passie spelen. En dat is niet gelukt vandaag en ik heb geen idee waarom ze die passie niet hebben gebracht. Ik moet die er in de toekomst wel in slijpen."



"Je kan niet zeggen dat passie vandaag ontbrak bij één speler, het ontbrak in het collectief. Dan kom je gewoon tekort, ook al ben je NAC Breda. Je kan wel denken dat je een leuke speler bent, maar alles begint met passie. Daar win je wedstrijden op en ga je beter van voetballen."



Derde periode

De passie ontbrak vrijdagavond niet bij FC Den Bosch. De beloning is dat de ploeg van Wiljan Vloet nu lekker meedraait in de strijd om de derde periodetitel. "Ik hoop ook dat ze het een keer halen", zegt de coach van de Bossche ploeg. "Dat zou hartstikke leuk zijn voor deze club die een aantal moeilijke jaren heeft gehad. Heel langzaam zijn we via gedegen beleid aan het opkrabbelen."